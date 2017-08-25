Семак: у «Уфы» получился хороший старт, главное — не останавливаться

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил старт своей команды в текущем сезоне Премьер-Лиги. После семи туров уфимская команда занимает в таблице седьмое место.
«Мы проиграли из семи игр всего одну. Как это можно назвать «неоднозначным» результатом? Считаю, что у нашей команды получился хороший старт. Будем стараться двигаться только вперёд. Самое главное — не останавливаться и продолжать работать над качеством игры. Многое зависит от команды, от качества игроков. Всё, что в наших силах, мы делаем. Все ребята молодцы — стараются.
Стоит ли ждать от «Уфы» приобретений? К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет. Фактически как и за весь период трансферного окна, за исключением перехода Джемала Табидзе", — цитируют Семака «Известия».