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Семак: у «Уфы» получился хороший старт, главное — не останавливаться

25 августа 2017, пятница. 09:13 Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил старт своей команды в текущем сезоне Премьер-Лиги. После семи туров уфимская команда занимает в таблице седьмое место.

«Мы проиграли из семи игр всего одну. Как это можно назвать «неоднозначным» результатом? Считаю, что у нашей команды получился хороший старт. Будем стараться двигаться только вперёд. Самое главное — не останавливаться и продолжать работать над качеством игры. Многое зависит от команды, от качества игроков. Всё, что в наших силах, мы делаем. Все ребята молодцы — стараются.

Стоит ли ждать от «Уфы» приобретений? К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет. Фактически как и за весь период трансферного окна, за исключением перехода Джемала Табидзе", — цитируют Семака «Известия».

Семак: обидно в конце пропускать, немножко «Уфе» не хватило
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Сергей Семак
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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