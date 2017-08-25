Херцог: Пулишич не настолько гениален, как Дембеле, но будет играть стабильнее

Бывший полузащитник бременского «Вердера» и мюнхенской «Баварии» Андреас Херцог сравнил нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле с полузащитником команды Кристианом Пулишичем. Дембеле перейдёт в «Барселону», клубы уже достигли договорённости на этот счёт.
«Пулишич в предыдущем сезоне уже играл вместе с Дембеле. Сейчас ему будет легче, так как вернулся в строй Марио Гётце. У Дембеле много сильных качеств, но Пулишич – действительно верное оружие для «Боруссии». А по своему характеру он лучше Дембеле. Пулишич не настолько гениален, как Дембеле, но будет играть стабильнее», — цитирует Херцога интернет-издание Sport1.