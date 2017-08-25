«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии

Руководство «ПСЖ» отказалось продавать полузащитника Анхеля Ди Марию «Барселоне», передаёт AS.
Согласно информации источника, испанский гранд предложил за футболиста сборной Аргентины € 35 млн, однако эта сумма оказалась недостаточной для парижан. Агент бывшего игрока мадридского «Реала» Мариано Агилар уже возвращается в Аргентину.
Ранее каталонские СМИ распространили информацию, что «Барселона» и французский клуб достигли договорённости, а сумма трансферной операции составит € 50 млн. «ПСЖ» за игрока заплатил «Манчестер Юнайтед» € 63 млн.
«ПСЖ» согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн