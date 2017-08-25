«Барселона» может расторгнуть контракт с Тураном, если он не уйдёт в другой клуб

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность расторжения контракта с турецким полузащитником Ардой Тураном, сообщает Sport.
Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает в новом сезоне на этого футболиста, и «Барселона» уже сообщила об этом ему самому. При этом Туран отказывается уходить из клуба, с которым у него контракт до 2020 года. У Ардана была возможность перебраться в Китай в минувшем январе, но он ею не воспользовался. «Барселона» же не рассматривает вариантов с арендой турка из-за его возраста – 30 лет.
Расторжение контракта с Тураном не позволит ему выступать в составе «Барселоны», но клуб не сможет запретить ему тренироваться со своими товарищами по команде, поскольку в таком случае будет нарушено право футболиста на работу.