Апелляция «Реала» на удаление Рамоса отклонена

Федерация футбола Испании приняла решение отклонить апелляцию «Реала» на удаление защитника Серхио Рамоса в матче с «Депортиво» в первом туре Примеры, который проходил на «Риасоре» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0.
По мнению мадридского клуба, нарушение правил Рамосом не тянуло на жёлтую карточку, которая стала для него второй и привела к удалению игрока.
Таким образом, Рамос будет вынужден пропустить встречу 2-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», которая состоится в воскресенье, 27 августа.
«Реал» оспорит удаление Рамоса в матче с «Депортиво»