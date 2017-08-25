Ибрагимович: думаю, этот сезон будет сезоном Мхитаряна, моя ставка – на него

Нападающий Златан Ибрагимович, подписавший однолетний контракт с «Манчестер Юнайтед», выразил мнение, что в этом сезоне его товарищ по команде Генрих Мхитарян добьётся значительного прогресса по сравнению с прошлым.
«Я думаю, этот сезон будет сезоном Мхитаряна. В прошлом сезоне ему было трудно в начале, но затем он раскачался, а этот сезон начал просто великолепно. Люди недооценивают его, потому что у него нет громкого имени, как у других футболистов, или потому что он родом из маленькой страны, но в этом году он получит доверие, которого заслуживает. Моя ставка – на Мхитаряна. А если он не будет на меня пасовать, то не будет играть. Я шучу», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем