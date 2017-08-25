Полузащитник А. Караваев перешёл из «Фенербахче» в «Зарю»

Полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев перешёл в «Зарю», за которую уже выступал ранее. В ближайшее время с 25-летним игроком будет подписан полноценный контракт и футболист будет внесён в заявку украинской команды, как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы. Об этом сообщил официальный сайт «Зари».
Караваев уже защищал цвета луганчан на протяжении нескольких сезонов. Игрок перешёл в состав чёрно-белых» в сезоне-2014/15. В составе «Зари» полузащитник провёл 95 поединков и забил 20 голов.
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