Дзагоев: помню свой гол в ворота «МЮ», но это был совсем другой состав

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьёвки, по итогам которой столичной команде в соперники достались «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».
«Жеребьёвка сложилась для нас нормально. Хорошая, интересная группа: в ней есть сразу две команды, с которыми лично я ещё ни разу не играл. Любопытно будет помериться силами с обновлённым «Манчестер Юнайтед». Эту команду можно назвать фаворитом в группе, а первые игры Премьер-лиги подтвердили, что англичане находятся в отличной форме. Помню ли я свой гол в Манчестере? Конечно, помню (в 2009 году — 3:3. Прим. «Чемпионат»), но это был совсем другой состав, с тех пор в «МЮ» почти никого из игроков и не осталось. В целом, считаю, мы способны побороться за выход в плей-офф», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.