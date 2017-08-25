ЦСКА завершает переговоры по трансферу полузащитника Пресиадо из Эквадора

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу полузащитника Айртона Пресиадо, который выступает в эквадорском «Эмелеке», и уже практически достиг их завершения, сообщает Radiohuancavilca.
Как сообщает источник, о переходе 23-летнего игрока может быть объявлено в ближайшее время. При этом сумма сделки пока не разглашается.
Пресиадо уже выступал в Европе с 2013 по 2015 год – в португальских «Трофенси», «Лейшойнше» и дубле «Порту». Затем вернулся на родину в Эквадор, а цвета «Эмелека» защищает с начала 2017 года. За это время он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал такое же количество результативных передач.