Роналду – журналисту о продлении контракта: хочешь знать слишком много

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не стал отвечать на вопрос одного журналиста о том, действительно ли он потребовал у клуба € 40 млн в год с вычетом налогов за продление контракта, сообщает Bernabeu Digital.
Ранее сообщалось, что Роналду не прочь продлить контракт, но выдвинул условие президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу, желая стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
«Ты очень любопытен и хочешь знать слишком много», — сказал Роналду журналисту.
Ранее приводились слова одного из представителей ближайшего окружения Роналду о том, что они не гарантируют продолжения карьеры игрока в «Реале».
Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире