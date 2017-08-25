Бывший главный тренер «Спартака» Якин возглавил «Грассхоппер»

Швейцарский «Грассхоппер» объявил о назначении на пост главного тренера команды Мурата Якина, который в сезоне-2014/15 возглавлял московский «Спартак», о чём сообщает официальный сайт «Грассхоппера».
За свою тренерскую карьеру Якин возглавлял в основном швейцарские клубы – «Конкордию», «Тун», «Люцерн», «Шаффхаузен» и «Базель», с которым добился наибольших успехов, приведя команду к двум чемпионствам и победе в Кубке Швейцарии. «Спартак» под руководством Якина занял лишь шестое место в таблице РФПЛ. В «Грассхоппере» же специалист уже работал с 2007 по 2009 год на должности ассистента главного тренера.
Бывший тренер «Спартака» Якин возглавил команду второго швейцарского дивизиона