Владимирское «Торпедо» могут оштрафовать за выступление хора в перерыве матча

Владимирское «Торпедо» может быть оштрафовано за инцидент, который произошёл в перерыве матча с нижегородским «Олимпийцем» в 1/32 финала Кубка России, сообщает Zebra-tv.
В перерыве встречи помимо розыгрыша призов от спонсоров и выступления гимнастов состоялось выступление ансамбля «Владимирские жаворонки». Но музыканты выступали слишком долго, из-за чего начало второго тайма задержалось на полторы минуты. Инспектор матча несколько раз просил пресс-атташе «Торпедо» Владимира Никольского в микрофон попросить артистов уйти. Никольский же отметил, что увести хор с беговой дорожки было обязанностью резервного арбитра, который этого не сделал.
«Вполне возможно, что какое-то наказание будет — от замечания до денежного штрафа. Все было бы намного серьёзнее, если бы матч транслировался по федеральным каналам — реакция уже последовала бы», — добавил Никольский.
Матч состоялся 23 августа на поле «Торпедо» и завершился победой гостей со счётом 0:1.