БК «Лига Ставок» и РФПЛ представили совместную премию «Лига Fair Play»

25 августа состоялась презентация премии «Лига Fair Play», учреждённая российской Премьер-Лигой совместно с партнёром чемпионата России БК «Лига Ставок».
Победитель будет определяться на основании оценок по итогам месяца, а также всего сезона, по следующим критериям: жёлтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков. Премия будет присуждена команде с наибольшим количеством очков по итогам 30 туров.
«Учреждение футбольной премии стало ещё одним глобальным проектом с РФПЛ. Она направлена на популяризацию отечественного футбола, повышение зрелищности матчей чемпионата России. Принципы, на которых стоит футбол, — это честность, порядочность и уважение. Первым победителем премии стал „Краснодар“», — сказал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.
«С первого дня работы с «Лигой Ставок» мы работали над тем, чтобы чемпионат России был конкурентоспособным и интересным. Работа строилась по системе раннего оповещения. В этом сезоне мы заключили новый контракт — «Лига Ставок» стала генеральным спонсором РФПЛ. По инициативе наших партнёров мы решили учредить премию. И ФИФА, и УЕФА большое внимание уделяют честной игре. Рад, что в нынешнем сезоне мы определим победителя. Возможно, мы создадим какой-нибудь комитет, который будет коллегиально оценивать команды по всем критериям», — отметил президент РФПЛ Сергей Прядкин.