Кассано: Дибала не способен играть ни в «Реале», ни в «Барселоне»

Бывший нападающий сборной Италии, «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано считает, что у форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы нет того уровня мастерства, которое позволило бы ему играть за «Королевский клуб» или «Барселону».
«Дибала не способен играть ни в «Реале», ни в «Барселоне», — приводит слова Кассано Mundo Deportivo.
Испанские СМИ за последний год неоднократно писали, что каталонский клуб заинтересован в услугах Дибалы. Сам футболист сборной Аргентины неизменно подчёркивал, что чувствует себя в итальянском гранде достаточно неплохо и о смене клубной прописки не думает.
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