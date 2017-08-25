Прядкин: не знаем, откуда ФИФА взяла игру сборной России с командой Аргентины

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в настоящее время не располагает информацией по поводу товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Ранее официальный сайт ФИФА разместил информацию, согласно которой 10 ноября состоится товарищеский матч между российской и аргентинской командами.
«Мы не знаем, откуда ФИФА взяла игру со сборной Аргентины. У нас такой информации нет. Хотелось бы, конечно, но, думаю, даже Мутко не в курсе», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.