Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 25 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Начало — в 14:00 по московскому времени. Своих соперников узнают «Локомотив» и «Зенит». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
Накануне определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа Лиги Европы. Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги Европы выглядят следующим образом:
1-я корзина: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория Пльзень», «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».
2-я корзина: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».
3-я корзина: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кёльн», «Риека», «Витория Гимарайнш», «Аталанта», «Зюлте-Варегем», «Заря» Луганск, «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беэр-Шева.
4-я корзина: «Аполлон» Лимасол, «Истанбул ББ», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».
Групповой этап состоит из шести туров:
Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря
Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится в Ньоне 11 декабря. Также в жеребьёвке примут участие восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов УЕФА.