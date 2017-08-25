М. Фернандес: в ЛЧ не бывает лёгких групп, итоги жеребьёвки я воспринял спокойно

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой московской команде в соперники достались «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».
«Как всегда, нам предстоит очень серьёзный вызов. В Лиге чемпионов не бывает лёгких групп, поэтому итоги жеребьёвки я воспринял спокойно. Наша задача — в каждой игре на протяжении всех 90 минут быть предельно сконцентрированными и настроенными только на победу. Не менее важно выкладываться на каждой тренировке, на давать себе поблажек, тогда в матчах ЛЧ команда сможет выглядеть мощно и слаженно.
Фаворит ли «Манчестер Юнайтед»? С одной стороны, да, это титулованная команда с классными исполнителями, но с другой — в таких турнирах тяжело всем, независимо от статуса и подбора игроков. Шансы на выход в плей-офф у ЦСКА несомненно есть, тяжёлая каждодневная работа поможет нам их реализовать", — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.