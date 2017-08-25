Президент «ПСЖ»: главная цель – выиграть ЛЧ, в этом году или в следующем

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что перед командой стоит цель победить в Лиге чемпионов либо в этом, либо в следующем сезоне.
«Ещё слишком рано это говорить, но наша мечта и главная цель – выиграть эту Лигу чемпионов. Мы сделали всё, чтобы её достичь. Против нас будут играть много грандов с большим опытом, так что если не в этом году, то уж точно в следующем. Я очень уважаю то, что было сделано до моего прихода в клуб. Здесь были отличные президенты и отличные игроки. Но мы сделали очень много, чтобы написать новую страницу в истории клуба», — приводит слова Аль-Хелайфи AS.
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