Кариока: горжусь тем, что играл в футболке «Атлетико Минейро»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока, защищавий в последние годы цвета «Атлетико Минейро», прокомментировал переход в мексиканский клуб «Тигрес». Футболист гордится тем, что защищал цвета такого клуба, как «Атлетико Минейро».
«Сегодня я начинаю новый этап в своей карьере. Ухожу из «Атлетико Минейро» через ту же дверь, через которую вошёл в этот клуб. Уверен, что сделал всё, что в моих силах, чтобы помочь команде завоевать титулы. Горжусь тем, что играл в футболке «Атлетико Минейро», и благодарен руководству клуба, болельщикам, партнёрам по команде и тренерам, которые мне помогали за эти годы. И вдалеке я продолжаю оставаться болельщиком «Атлетико Минейро», — написал Кариока на своей странице в «Инстаграме».
Экс-футболист «Спартака» Кариока официально перешёл в «Тигрес»