Ибрагимович согласился на понижение зарплаты на £ 225 тыс. в неделю

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, подписавший однолетнее соглашение с «Манчестер Юнайтед», согласился на значительное снижение заработной платы, сообщает The Times.
В прошлом сезоне 35-летний форвард получал £ 350 тыс. в неделю, тогда как в нынешнем его оклад составит £ 125 тыс. Таким образом, зарплату Ибрагимовича урезали почти на 65%.
В прошлом сезоне Златан сыграл во всех турнирах 46 матчей и забил 28 голов. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы колена. Ранее в СМИ сообщалось, что он может подписать контракт с «МЮ» с функцией играющего тренера.
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем