Итоги жеребьёвки Лиги Европы сезона-2017/18 для «Локомотива»

«Локомотив» по результатам жеребьёвки узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2017/18. Церемония жеребьёвки прошла в зале Grimaldi Forum в Монако.
Подопечные Юрия Сёмина, попавшие при жеребьёвке во вторую корзину, сыграют в группе с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом».
Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шериф» (Молдавия), «Фастав» (Чехия).
Матчи группового этапа состоятся 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а также 7 декабря. Финал Лиги Европы УЕФА состоится 16 мая 2018 года во Франции на «Стад-де-Лион».