УЕФА признал Погба лучшим игроком Лиги Европы сезона-2016/17

УЕФА назвал лучшего игрока розыгрыша Лиги Европы по итогам прошлого сезона. Им стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Награду французскому футболисту вручили в Монако после жеребьёвки группового этапа Лиги Европы — 2017/18.
Погба в финальном матче Лиги Европы прошлого сезона стал автором одного из мячей в ворота «Аякса» (2:0) и помог своей команде завоевать трофей.
Ранее сообщалось, что претендентами на эту награду также были одноклубники Погба — полузащитник Генрих Мхитаря и нападающий Златан Ибрагимович.
Мхитарян, Погба и Ибрагимович — претенденты на приз лучшему игроку ЛЕ-2016/17