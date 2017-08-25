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Геркус: группа ЛЕ довольно ровная, все соперники «Локомотиву» вполне по силам

25 августа 2017, пятница. 14:56 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы, по итогам которой в соперники московской команде достались «Копенгаген», «Шериф» и «Фастав».

«Группа довольно ровная. Все соперники нам вполне по силам. Мы должны играть и добиваться результата. Для болельщиков это отличная возможность посетить красивые интересные страны, увидеть чужую культуру и получить удовольствие. Так что с надеждой смотрим в будущее», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Итоги жеребьёвки Лиги Европы сезона-2017/18 для «Локомотива»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Илья Геркус
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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