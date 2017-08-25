Кокорин: «Зенит» — явный фаворит группы, нам по силам спокойно выйти в плей-офф

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился эмоциями о жеребьёвке Лиги Европы. В группе с питерским клубом сыграют «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».
«Мало что знаю про «Вардар», а все остальные — очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. «Зенит» — явный фаворит группы.
Больше всего ожидаю выезд к «Реалу Сосьедад». Их матчей я давно не смотрел, но как-то ещё за «Динамо» играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
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