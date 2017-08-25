Созин: будет удивительно, если «Локомотив» не пройдёт в весеннюю стадию ЛЕ

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для российских клубов. «Зенит» сыграет в группе с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Шерифом», а «Локомотив» — с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом».
«Благодаря шикарной жеребьёвке в этом сезоне мы увидим не только сильные клубы Англии, но и «Реал Сосьедад». Для «Зенита» нет непроходимых команд в Лиге Европы, по крайней мере на групповом этапе. Команда сейчас на ходу. «Локомотиву» досталась «группа жизни», и будет удивительно, если он не пройдёт в весеннюю стадию.
Глядя на итоги, ловлю себя на мысли, что будут изменения составов в эту неделю. Не претендую на инсайдерскую информацию, но, на мой взгляд, клубы могут сменить Фёдор Смолов и Артём Дзюба. Может, команды поменяются игроками, может, футболисты уйдут в аренду. Хотелось бы, чтобы эти нападающие продолжили карьеру в тех командах, которые играют в еврокубках.
Да, «Зенит» участвует в Лиге Европы, но там совершенно другая история. Вчера он вышел с потухшими глазами на матч. На сегодня он в «Зените» инородное тело. Такой обмен – Дзюба в «Краснодар», а Смолов в «Зенит» — мог бы породить термоядерная связку в линии нападения «Зенита». Хотя и «Спартаку» следует присмотреться к Смолову. Я никого не учу и не даю советов, но это мой взгляд. Дзюба, Смолов и Кокорин в хороших кондициях – это отличные варианты для главного тренера. В прошлом году сборная отыграла, надеясь на одного Смолова, в этом году играет один Кокорин. Хотелось бы, чтобы и Дзюба, и Смолов подтянулись в этом году», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».