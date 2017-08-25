Караваев может покинуть «Спарту» и перейти в «Локомотив»

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, вероятнее всего, покинет свою команду. У российского футболиста в настоящее время есть два варианта продолжения карьеры. Как сообщает iSport.cz, 22-летний игрок может перейти в «Нант» или в московский «Локомотив».
При этом отмечается, что сам игрок склоняется именно к возвращению в Россию, где он ранее выступал за столичный ЦСКА. Причиной этому являются хорошие финансовые условия, а также возможность привлечь внимание тренеров сборной России.
В случае перехода Караваева в «Локомотив» «Спарта» получит от российской команды около € 2,5 млн.
Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче