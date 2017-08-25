Даду: Сёмин создал боеспособную команду, «Локомотив» обязан выходить в плей-офф

Бывший нападающий «Шерифа» Сергей Даду, известный в России по выступлениям за «Аланию» и ЦСКА, поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой в соперники тираспольской команде достались московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и чешский «Злин».
«Шериф» — известная в Европе команда, она уже третий раз попадает в групповой этап Лиги Европы. Несмотря на то что команда боевая, ей необходимо ещё прилично усилиться, чтобы достичь хороших результатов в турнире.
Что касается «Локомотива», то московский клуб сам по себе очень силён. Кроме того красно-зелёные занимают высокое место в Премьер-Лиге, в этом сезоне они обыграли несколько российских топ-клубов, в том числе «Спартак» и ЦСКА. Юрий Сёмин создал боеспособную команду. «Локомотив» обязан выходить из группы в плей-офф, соперники позволяют рассчитывать на успех. Москвичи на днях приобрели неплохого нападающего, португальца Эдера. Несомненно, это усиление.
О чешском клубе «Злин» мало кто слышал. Но если команда вышла в групповой этап Лиги Европы, то можно утверждать, что это сильный соперник», — сказал Даду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.