Мещеряков: предпочитаю избегать слова «фаворит» по отношению к «Локомотиву»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, в котором его команде предстоит встретиться с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».
«Локомотиву» попалась проходимая группа, и мы должны выходить из неё. Но нельзя недооценивать каждого соперника, потому что примеры недооценки не у нас, но у других команд уже были. Надо настраиваться на выход в плей-офф.
Я как человек, который сам долго занимался спортом и понимает его, предпочитаю избегать формулировки «фаворит». Надо выполнять ту работу, на которую ты настроен, а результат придёт. Надо настраиваться выходить с первого места и выигрывать каждую игру», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.