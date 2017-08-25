Клопп: не понял, почему жеребьёвка ЛЧ прерывалась на Роналду и все эти вещи

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту года по версии УЕФА. Награду вручили ему 24 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов—2017/18 в Монако.
«Мы с игроками смотрели жеребьёвку после тренировки. Я не понял, почему она прерывалась на Роналду и все эти вещи», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Помимо вручения награды лучшему футболисту года на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов вручались и другие призы: лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему, а также лучшей футболистке.
«Подобная реплика Клоппа, вероятно, означает, что он, как и многие болельщики и специалисты, недоволен тем, что жеребьёвка, на которую могло потребоваться несколько минут, в итоге затянулась примерно на час», — пишет британское издание Mirror.
«Ливерпуль» попал в одну группу со «Спартаком», «Севильей» и «Марибором».