Ибрагимович: только я решаю, когда всё закончится, и никто другой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, подписавший с клубом новый однолетний контракт, ответил всем, кто считал его неспособным после травмы вернуться на топ-уровень и продолжить выступления.
«Для меня нет ничего нового в вызовах. Я сталкивался с ними и превосходил их всю жизнь. Люди говорили, что для меня всё закончилось, что я не вернусь, что у меня уже нет жажды к победам. Но нет, только я решаю, когда всё закончится, и никто другой. У меня никогда не было варианта сдаться. Я упорно трудился над своим телом и чувствую себя сильным. Достаточно сильным, чтобы ещё раз надеть футболку вместе со всей историей, надеждами и мечтами. Пришло время закончить то, что я начал. Путешествие продолжается», — написал Ибрагимович у себя в «инстаграме».
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