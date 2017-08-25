Главный тренер «Злина»: «Локомотив» — мощная команда с красивым стадионом

Главный тренер «Злина» Богумил Паник поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками чешской команды будут московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и молдавский «Шериф».
«Знаю, что мои футболисты хотели сыграть с «Арсеналом», «Лацио» или «Миланом», но эти команды достались не нам. Зато у игроков теперь есть стимул: чтобы сыграть с этими клубами, нужно побеждать в группе и выйти в следующий раунд.
Что касается наших соперников… «Копенгаген» — отличная команда из хорошей и культурной страны. «Локомотив» — мощная команда с красивым стадионом. У «Шерифа» поразительная инфраструктура. Мы рады, что оказались в такой компании, но не боимся своих соперников», — цитирует тренера Týden.cz.
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«Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».