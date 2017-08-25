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И. Суркис: надо доказать, что «Динамо» К выше классом, чем «Янг Бойз»

25 августа 2017, пятница. 17:07 Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, в котором динамовцам предстоит встретиться со швейцарским «Янг Бойз», сербским «Партизаном» и албанским «Скендербеу». Отметим, что «Динамо» уступило по сумме двух матчей «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов.

«Соперников я воспринял абсолютно нормально, это же не первая жеребьёвка в нашей жизни. Со всеми командами нужно играть. Говорить о том, что мы лидеры, потому что оказались в числе сеянных команд и находимся на первом месте, я бы не стал. Все мы прекрасно помним наши матчи с «Янг Бойз», когда после первой игры в Киеве были уверены, что пройдём дальше, а получилось всё наоборот. Поэтому нужно выходить на поле и бороться с первой до последней минуты, доказывать своё превосходство не на словах, а на деле.

Не было команд, с которыми не хотелось пересекаться и те, с которыми предпочли бы встретиться. Например, во второй корзине, считаю, все команды, кроме «Олимпика» из Марселя, были примерно одинакового уровня. Мы не обсуждали ни с главным тренером, ни с командой возможные варианты. Кто попался, с тем и будем играть, добывать очки в общую копилку и для Украины, и для нашего клуба, чтобы в последующие годы при жеребьёвках также находиться как можно выше и попадать в первую корзину – это дает определённый перевес.

Ещё одна возможность встретиться с «Янг Бойз»? Я бы не назвал большим подарком играть на искусственном поле, ведь мы постоянно выступаем на натуральных. Хочется, чтобы присутствовали не реваншистские настроения, а чтобы ребята классом своей игры доказали и себе, и болельщикам, что неудача со швейцарцами в квалификации Лиги чемпионов была случайностью. А они в футболе бывают часто. Конечно, если не испытываешь желания реванша, то спортом нечего и заниматься, но следует думать не о том, чтобы отомстить, а чтобы доказать, что ты выше классом. Конечно, для всех это неожиданность, что мы во второй раз за короткое время встречаемся с этой командой. Мы уж там играли и знаем, что это хорошо организованный коллектив. Но если мы хотим за что-то бороться, такие команды должны проходить и выходить в еврокубковую весну. Перед командой однозначно такая задача будет поставлена", — цитирует Суркиса пресс-служба «Динамо».

Киевское «Динамо» выиграло у «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Янг Бойз Игорь Суркис
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25 августа 2017, пятница
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