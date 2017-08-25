Капитан «Злина»: «Локомотив» — самая сильная команда в нашей группе

Капитан «Злина» Томаш Яничек поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками чешской команды будут московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и молдавский «Шериф».
«Участие в групповом этапе Лиги Европы — отличный опыт для нашей команды. Наши болельщики ожидали более привлекательных соперников, поэтому для некоторых из них итоги жеребьёвки достаточно разочаровывающие. Для игроков же любой матч в Лиге Европы станет отличным опытом.
Нашим самым привлекательным соперником на групповом этапе будет «Копенгаген», а самым сильным — «Локомотив». В любое случае каждый матч будет очень сложным», — цитирует футболиста Týden.cz.
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