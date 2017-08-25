Орлов: «Зенит» еле прошёл «Утрехт». Эта команда слабее той — с Халком во главе

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Утрехтом» (2:0 ДВ) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выход команды в групповой этап турнира.
«Если говорить о международных матчах, то мы видели, как трудно было играть с голландцами. Никто же не называл «Утрехт» фаворитом, однако еле прошли его. «Зенит» сегодня не является даже той командой — с Халком во главе. Нынешний «Зенит» слабее. Он только набрал перспективных футболистов, в том числе из Аргентины. Заиграл Кокорин, приобрели хорошего вратаря Лунёва, а на самом деле если «Зенит» будет играть спустя рукава, то может проиграть. Успех будет только с самоотдачей на каждом участке поля и каждого игрока. Такая самоотдача была вчера», — сказал Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».