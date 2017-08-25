Стоимость билетов на матч «Спартак» — «Ливерпуль» начинается от 2 тыс. рублей

«Спартак» объявил о начале продажи билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится на стадионе «Открытие Арена» 26 сентября.
Стоимость самого дешёвого билета составляет 2 тыс. рублей, а самого дорогого — 40 тыс. рублей.
На первых двух этапах продажи — с 25 августа по 4 сентября и с 5 по 7 сентября — покупка билетов доступна только для владельцев абонементом на матчи российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки. На третьем этапе продаж — с 8 по 10 сентября — приобрести билеты на матч смогут владельцы карт болельщиков, но не более одного билета в одни руки. На четвёртом этапе — с 11 по 26 сентября — будет доступна онлайн-продажа билетов для всех болельщиков. На пятом этапе — с 24 по 26 сентября — билеты будут продаваться в кассах стадиона «Открытие Арена». Приобрести можно будет не более одного билета в руки.