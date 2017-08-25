Манчини: в Лиге Европы «Зениту» досталась абсолютно ровная группа

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой его команде достались в соперники «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».
«Нет никаких эмоций. У нас очень сложная группа: одна команда выбила «Аякс», другая — «Фенербахче». «Реал Сосьедад» также силён. Нам будет непросто, потому что группа абсолютно ровная. Календарь я ещё не видел, но знаю, что первую игру мы проводим на выезде», — поделился впечатлениями от жребия Манчини.
«Зенит» стартует на групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии