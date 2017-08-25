Подберёзкин может перейти в «Спартак» в конце августа

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин в конце августа может перейти в московский «Спартак», сообщает интернет-издание «Газета.Ru».
По данным источника, близкого к ситуации, Подберёзкин уже готовится к переезду в Москву и 30 августа должен подписать контракт с действующим чемпионом России.
Футболист перешёл в «Краснодар» на правах свободного агента в конце 2015 года, а его предыдущим клубом был «Урал».
В составе «быков» 25-летний полузащитник провёл 36 матчей, отметился одним голом и тремя голевыми передачами.