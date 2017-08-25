«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле за € 105 млн плюс бонусы

«Барселона» официально объявила о переходе из дортмундской «Боруссии» французского нападающего Усмана Дембеле.
Сумма трансфера составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит € 400 млн.
На официальном сайте «Боруссии» сообщается, что немецкий клуб может получить около 40 % от суммы трансфера в качестве бонусных выплат.
Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье, а в понедельник пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.
В «Боруссию» Дембеле перешёл летом прошлого года за € 15 млн. В составе дортмундской команды он провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
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