Фурсенко: думаю, Юсупов сможет сыграть против «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, сможет ли полузащитник «Ростова» Артур Юсупов сыграть против петербургской команды в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Напомним, что 27-летний хавбек был арендован «Ростовом» у «Зенита» в июле.
«Не знаю, но думаю, что сможет сыграть против „Зенита“, — заявил Фурсенко в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Алиной Матинян.
Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи — в 20:00 мск.
В нынешнем сезоне Юсупов сыграл за «Ростов» в семи матчах российского чемпионата и получил две жёлтые карточки.