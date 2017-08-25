175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фурсенко: думаю, Юсупов сможет сыграть против «Зенита»

25 августа 2017, пятница. 18:46 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, сможет ли полузащитник «Ростова» Артур Юсупов сыграть против петербургской команды в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Напомним, что 27-летний хавбек был арендован «Ростовом» у «Зенита» в июле.

«Не знаю, но думаю, что сможет сыграть против „Зенита“, — заявил Фурсенко в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Алиной Матинян.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи — в 20:00 мск.

В нынешнем сезоне Юсупов сыграл за «Ростов» в семи матчах российского чемпионата и получил две жёлтые карточки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Ростов Артур Юсупов Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
19:30 Хашиг — о Смолове и Подберёзкине: только клуб решает, когда отпускать игрока
19:28 Бушманов: Иван Игнатьев заслужил вызов в молодёжную сборную России
19:16 Дембеле будет выступать в «Барселоне» под номером Неймара
19:14 Найнгголан может завершить карьеру в сборной Бельгии
19:12 Экс-скаут «Зенита»: ошибался, когда считал, что Джикия не сможет усилить клуб
19:06 Хашиг — о заявлении фанатов: не надо ставить «Краснодару» ультиматумы!
18:56 Газинский: ни один российский стадион не сравнится с ареной «Краснодара»
18:56 «Анжи» — «Уфа»: стартовые составы команд
18:49 Хашиг: вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше
18:46 Фурсенко: думаю, Юсупов сможет сыграть против «Зенита»
18:44 Роналду назвал игроков, которые могут стать его с Месси преемниками
18:36 Полузащитник «Спартака» Тимофеев успешно перенёс операцию
18:31 Абденнур достиг соглашения с «Зенитом»
18:17 Видеотрансляция матча «КАМАЗ» — «Крылья Советов-2» начнётся в 18:30
18:09 Рыбусь: во Франции Вальбуэна говорил, что Черчесов – супертренер
18:07 «Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле за € 105 млн плюс бонусы
18:04 Подберёзкин может перейти в «Спартак» в конце августа
18:03 Нападающий «Спартака-2» Сакала впервые вызван в сборную Замбии
17:52 Манчини: в Лиге Европы «Зениту» досталась абсолютно ровная группа
17:51 Стоимость билетов на матч «Спартак» — «Ливерпуль» начинается от 2 тыс. рублей
17:35 Орлов: «Зенит» еле прошёл «Утрехт». Эта команда слабее той — с Халком во главе
17:34 Иванович: мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с «Вардаром»
17:28 К ЧМ-2018 в «Лужниках» возведут более 116 тыс. кв.м временных сооружений
17:27 Капитан «Злина»: «Локомотив» — самая сильная команда в нашей группе
17:26 Суд приговорил фаната ЦСКА, ударившего журналиста НТВ, к исправительным работам
17:24 Спортивный директор «Шальке-04»: Хёведес сказал, что хочет уйти в «Ювентус»
17:18 Ари: задача «Локомотива» — стать первыми в своей группе в Лиге Европы
17:16 Сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады
17:07 И. Суркис: надо доказать, что «Динамо» К выше классом, чем «Янг Бойз»
17:04 Главный тренер «Злина»: «Локомотив» — мощная команда с красивым стадионом
17:00 Андреев: у Кокорина зарплата в несколько раз больше, чем весь бюджет «Вардара»
16:36 Моуринью: мои команды играли против ЦСКА и «Базеля» в ЛЧ, я знаю их стиль
16:34 Ковач: Караваев близок к уходу в «Локомотив», также им интересовался «Спартак»
16:33 «Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Дании
16:33 Ибрагимович: только я решаю, когда всё закончится, и никто другой
16:27 «Зенит» стартует на групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии
16:19 Клопп: не понял, почему жеребьёвка ЛЧ прерывалась на Роналду и все эти вещи
16:17 В УЕФА нет опасений за безопасность на матчах российских и английских клубов
16:09 Мещеряков: предпочитаю избегать слова «фаворит» по отношению к «Локомотиву»
16:07 Даду: Сёмин создал боеспособную команду, «Локомотив» обязан выходить в плей-офф
16:04 Нападающего «Кайрата» Гоу обвинили в невыплате алиментов матери его ребёнка
16:02 Лунёв: кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами
15:45 Защитник «Копенгагена» Бойлесен: «Локомотив» — очень сильная команда
15:44 Промес и ван Перси вызваны в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2018
15:41 Кверквелия — о жеребьёвке ЛЕ: интересная группа, «Локо» достались боевые клубы
Все новости RSS
Партнерский контент