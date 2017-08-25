Хашиг — о заявлении фанатов: не надо ставить «Краснодару» ультиматумы!

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал заявление фанатского объединения «Южная гвардия», пригрозившего клубу бойкотом матчей, если не получит извинений. Фанаты остались недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа обошлись с ними во время матча 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
«Вы знаете, вряд ли выходку десяти человек, из которых некоторые были нетрезвы, можно назвать инцидентом. Я бы не придавал этому большого значения. Наша позиция, озвученная президентом клуба в самом начале пути, всегда была одной и той же и с годами не поменялась. Есть клубы, у которых традиционно были фанаты. У нас же фанатов, в том понимании вопроса, что они могут позволять себе больше, чем другие болельщики, нет и не будет! У нас есть болельщики, которых мы всегда рады видеть на трибунах! И мы всегда будем защищать их от любых агрессивных нападок со стороны!
Что же касается «заявления» этой группы болельщиков о том, что «пока клуб не извинится, мы на стадион ни ногой», я предлагаю им стоять до конца в своём обещании. Они должны знать, что люди приходят к нам на праздник, а не для того, чтобы увидеть не всегда трезвых людей, которые думают, что могут позволять себе больше остальных.
Эти люди могут называть наших болельщиков «кузьмичами» и как им ещё угодно, и это всё будет правдой. Мы хотим видеть на нашем стадионе именно таких людей – улыбающихся, неагрессивных, горячо поддерживающих и любящих свою команду. Так что именно этой группе болельщиков, написавших «заявление», мы предлагаем на наш стадион не возвращаться. И не надо ставить клубу ультиматумы!" — приводит слова Хашига официальный сайт «Краснодара».