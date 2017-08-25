175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-скаут «Зенита»: ошибался, когда считал, что Джикия не сможет усилить клуб

25 августа 2017, пятница. 19:12 Футбол

Бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян рассказал о некоторых трансферах, которые были совершены во время его работы в клубе. Он также признал, что ошибся, когда оценивал перспективы защитника Георгия Джикии, в настоящее время выступающего за «Спартак».

«Жулиано и Мак — те футболисты, которых рекомендовал Луческу, как и Эрнани. Я анализировал действия Мака — это было моим заданием. В отчёте написал, что это средний футболист, слабее Александра Кокорина и Олега Шатова, ведь мы говорим про позицию на фланге в атаке, и что Мак не усилит «Зенит» — это максимум игрок ротации. В итоге общее мнение было такое: за адекватные деньги можно приобрести игрока ротации. Но мы предлагали и других кандидатов. Когда анализировал Эрнани, сделал вывод: 50 на 50, что заиграет, поэтому рекомендовал бы других игроков на эту позицию. Всё дело в созидательном компоненте игры, где у Эрнани были большие упущения.

На этих примерах получается, что я был прав. Но у меня тоже были ошибки. Как-то попросили оценить перспективы роста Георгия Джикии, когда он играл ещё в «Амкаре». И я считал, что Джикия не смог бы усилить «Зенит», поскольку не видел в нём тех качеств, которые позволят ему стать игроком стартового состава. Сейчас он заработал это место в «Спартаке». Этот пример я считаю своей ошибкой, так как игрок перешёл в сопоставимый с «Зенитом» по уровню клуб, пробился в стартовый состав и прилично заиграл в национальной сборной. Эту историю я воспринимаю как упрёк себе. Тогда меня смущала игровая схема «Амкара» с тремя центральными защитниками, и я не был уверен, что Джикия сумеет адаптироваться под схему с четырьмя в линию. Вот Иван Новосельцев играл при построении в три защитника и пока не смог адаптироваться к новым для себя требованиям в «Зените».

Молло лично я рекомендовал. Впервые его увидел, когда он начал играть стабильно в «Крыльях Советов». Настолько он был индивидуально силён: дриблинг, обыгрыш, креативное мышление, лидерские качества — сразу же стал лоббировать кандидатуру Молло, чтобы «Зенит» взял его в разработку. Это было за год до того, как «Зенит» его купил. Ездил смотреть на матч «Краснодар» — «Крылья Советов», там также вживую мне он понравился. Тогда же писал отчёт по Цаллагову, который был в нашей разработке. Почему он полностью не раскрылся в «Зените», точно сказать не могу. Но кажется, что основная проблема Йоана кроется в психологии — он достаточно специфический человек. Ему нужно стать системообразующим игроком команды, в которой он играет, на него нужно сделать ставку. Похожий пример — Алехандро Домингес в «Рубине». В «Крыльях» Молло вёл всю игру, в матче на «Петровском» он просто уничтожал «Зенит», — приводит слова Маргаряна «Спорт день за днём».

Орлов: «Зенит» еле прошёл «Утрехт». Эта команда слабее той — с Халком во главе
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Виктор Жулиано Георгий Джикия Йоан Молло Мирча Луческу Роберт Мак Эрнани Азеведо Жуниор
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
19:28 Бушманов: Иван Игнатьев заслужил вызов в молодёжную сборную России
19:16 Дембеле будет выступать в «Барселоне» под номером Неймара
19:14 Найнгголан может завершить карьеру в сборной Бельгии
19:12 Экс-скаут «Зенита»: ошибался, когда считал, что Джикия не сможет усилить клуб
19:06 Хашиг — о заявлении фанатов: не надо ставить «Краснодару» ультиматумы!
18:56 Газинский: ни один российский стадион не сравнится с ареной «Краснодара»
18:56 «Анжи» — «Уфа»: стартовые составы команд
18:49 Хашиг: вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше
18:46 Фурсенко: думаю, Юсупов сможет сыграть против «Зенита»
18:44 Роналду назвал игроков, которые могут стать его с Месси преемниками
18:36 Полузащитник «Спартака» Тимофеев успешно перенёс операцию
18:31 Абденнур достиг соглашения с «Зенитом»
18:17 Видеотрансляция матча «КАМАЗ» — «Крылья Советов-2» начнётся в 18:30
18:09 Рыбусь: во Франции Вальбуэна говорил, что Черчесов – супертренер
18:07 «Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле за € 105 млн плюс бонусы
18:04 Подберёзкин может перейти в «Спартак» в конце августа
18:03 Нападающий «Спартака-2» Сакала впервые вызван в сборную Замбии
17:52 Манчини: в Лиге Европы «Зениту» досталась абсолютно ровная группа
17:51 Стоимость билетов на матч «Спартак» — «Ливерпуль» начинается от 2 тыс. рублей
17:35 Орлов: «Зенит» еле прошёл «Утрехт». Эта команда слабее той — с Халком во главе
17:34 Иванович: мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с «Вардаром»
17:28 К ЧМ-2018 в «Лужниках» возведут более 116 тыс. кв.м временных сооружений
17:27 Капитан «Злина»: «Локомотив» — самая сильная команда в нашей группе
17:26 Суд приговорил фаната ЦСКА, ударившего журналиста НТВ, к исправительным работам
17:24 Спортивный директор «Шальке-04»: Хёведес сказал, что хочет уйти в «Ювентус»
17:18 Ари: задача «Локомотива» — стать первыми в своей группе в Лиге Европы
17:16 Сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады
17:07 И. Суркис: надо доказать, что «Динамо» К выше классом, чем «Янг Бойз»
17:04 Главный тренер «Злина»: «Локомотив» — мощная команда с красивым стадионом
17:00 Андреев: у Кокорина зарплата в несколько раз больше, чем весь бюджет «Вардара»
16:36 Моуринью: мои команды играли против ЦСКА и «Базеля» в ЛЧ, я знаю их стиль
16:34 Ковач: Караваев близок к уходу в «Локомотив», также им интересовался «Спартак»
16:33 «Локомотив» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Дании
16:33 Ибрагимович: только я решаю, когда всё закончится, и никто другой
16:27 «Зенит» стартует на групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии
16:19 Клопп: не понял, почему жеребьёвка ЛЧ прерывалась на Роналду и все эти вещи
16:17 В УЕФА нет опасений за безопасность на матчах российских и английских клубов
16:09 Мещеряков: предпочитаю избегать слова «фаворит» по отношению к «Локомотиву»
16:07 Даду: Сёмин создал боеспособную команду, «Локомотив» обязан выходить в плей-офф
16:04 Нападающего «Кайрата» Гоу обвинили в невыплате алиментов матери его ребёнка
16:02 Лунёв: кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами
15:45 Защитник «Копенгагена» Бойлесен: «Локомотив» — очень сильная команда
15:44 Промес и ван Перси вызваны в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2018
15:41 Кверквелия — о жеребьёвке ЛЕ: интересная группа, «Локо» достались боевые клубы
15:37 В. Баринов: интересно посмотреть на «Копенгаген», датчане преподносят сюрпризы
Все новости RSS
Партнерский контент