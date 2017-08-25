Экс-скаут «Зенита»: ошибался, когда считал, что Джикия не сможет усилить клуб

Бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян рассказал о некоторых трансферах, которые были совершены во время его работы в клубе. Он также признал, что ошибся, когда оценивал перспективы защитника Георгия Джикии, в настоящее время выступающего за «Спартак».
«Жулиано и Мак — те футболисты, которых рекомендовал Луческу, как и Эрнани. Я анализировал действия Мака — это было моим заданием. В отчёте написал, что это средний футболист, слабее Александра Кокорина и Олега Шатова, ведь мы говорим про позицию на фланге в атаке, и что Мак не усилит «Зенит» — это максимум игрок ротации. В итоге общее мнение было такое: за адекватные деньги можно приобрести игрока ротации. Но мы предлагали и других кандидатов. Когда анализировал Эрнани, сделал вывод: 50 на 50, что заиграет, поэтому рекомендовал бы других игроков на эту позицию. Всё дело в созидательном компоненте игры, где у Эрнани были большие упущения.
На этих примерах получается, что я был прав. Но у меня тоже были ошибки. Как-то попросили оценить перспективы роста Георгия Джикии, когда он играл ещё в «Амкаре». И я считал, что Джикия не смог бы усилить «Зенит», поскольку не видел в нём тех качеств, которые позволят ему стать игроком стартового состава. Сейчас он заработал это место в «Спартаке». Этот пример я считаю своей ошибкой, так как игрок перешёл в сопоставимый с «Зенитом» по уровню клуб, пробился в стартовый состав и прилично заиграл в национальной сборной. Эту историю я воспринимаю как упрёк себе. Тогда меня смущала игровая схема «Амкара» с тремя центральными защитниками, и я не был уверен, что Джикия сумеет адаптироваться под схему с четырьмя в линию. Вот Иван Новосельцев играл при построении в три защитника и пока не смог адаптироваться к новым для себя требованиям в «Зените».
Молло лично я рекомендовал. Впервые его увидел, когда он начал играть стабильно в «Крыльях Советов». Настолько он был индивидуально силён: дриблинг, обыгрыш, креативное мышление, лидерские качества — сразу же стал лоббировать кандидатуру Молло, чтобы «Зенит» взял его в разработку. Это было за год до того, как «Зенит» его купил. Ездил смотреть на матч «Краснодар» — «Крылья Советов», там также вживую мне он понравился. Тогда же писал отчёт по Цаллагову, который был в нашей разработке. Почему он полностью не раскрылся в «Зените», точно сказать не могу. Но кажется, что основная проблема Йоана кроется в психологии — он достаточно специфический человек. Ему нужно стать системообразующим игроком команды, в которой он играет, на него нужно сделать ставку. Похожий пример — Алехандро Домингес в «Рубине». В «Крыльях» Молло вёл всю игру, в матче на «Петровском» он просто уничтожал «Зенит», — приводит слова Маргаряна «Спорт день за днём».