Хашиг — о Смолове и Подберёзкине: только клуб решает, когда отпускать игрока

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слухи об уходе в другие клубы нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Вячеслава Подберёзкина, который, по данным СМИ, в конце августа может перейти в московский «Спартак».
«Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация «если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию» – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте», — заявил Хашиг в интервью клубной пресс-службе.
Гендиректор «Краснодара» также оценил селекционную компанию клуба в текущее трансферное окно.
«Во-первых, трансферное окно ещё не закрыто, но уже сейчас можно сказать, что селекция нам в полной мере не удалась. Мы приобрели несколько игроков, молодых игроков, которые принесут нам пользу, но в будущем. Футболистов, которые смогли бы сразу играть в стартовом составе и соответствовать на сто процентов поставленным задачам, нам приобрести не удалось. Это вина селекционной службы. Но мы представили российскому футбольному миру наших молодых ребят, выпускников клубной академии, и продолжим делать это впредь. Понятно, что это будет вредить результату, но по-другому фэйр-плей не пройти. Ну и о нашей мечте по поводу воспитанников академии говорилось уже не раз», — подчеркнул Хашиг.