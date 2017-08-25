Эрнани: сожалений по поводу перехода в «Зенит» нет

Полузащитник «Зенита» Эрнани, который недавно перешёл на правах аренды в «Сент-Этьен», подчеркнул, что не жалеет о трансфере в российский клуб.
«Я не общался с Манчини лично, но чувствовал, что у меня возникнут проблемы с получением игровой практики. При этом мой агент получил очень интересные предложения от европейских клубов, в которых я мог бы продолжить развитие. В итоге решил покинуть „Зенит“. Никаких сожалений нет. Я признателен российскому клубу за предоставленную возможность и по-прежнему связан с ним контрактом, но мне нужно думать о развитии карьеры.
До перехода в „Зенит“ я провёл прекрасный сезон в Бразилии, имел несколько вариантов продолжения карьеры и сделал выбор в пользу сине-бело-голубых, чьё предложение было очень хорошим для меня и моей семьи — в личном и профессиональном плане. Думаю, в тот момент это был правильный выбор», — приводит слова Эрнани Lance.