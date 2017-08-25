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Газинский: самый нелюбимый оппонент – это Вернблум. Очень жёсткий футболист

25 августа 2017, пятница. 19:33 Футбол

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выделил хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума как своего самого нелюбимого оппонента. При этом Газинский отметил, что швед качественно выполняет свою работу на поле.

«Самый нелюбимый оппонент? Наверное, это Вернблум. На самом деле, он не то что грязный — это очень жёсткий футболист. При этом швед во многих моментах старается играть в мяч. Кажется, вот он фолит, а посмотришь повторы и понимаешь, что свою работу этот игрок выполняет качественно», — сказал Газинский в программе «Третий тайм» на канале «Футбол c Meizu».

Газинский: ни один российский стадион не сравнится с ареной «Краснодара»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Краснодар Понтус Вернблум Юрий Газинский
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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