Голкипер «Базеля»: ЦСКА — сильнейший клуб, который мог достаться из 4-й корзины

Голкипер «Базеля» Томаш Вацлик прокомментировал попадание в одну группу с ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, ЦСКА – сильнейшая команда, которая могла нам достаться из четвёртой корзины. В квалификации Лиги чемпионов «армейцы» встречались с «Янг Бойз», поэтому видел эту команду в деле и обладаю некоторой информацией об их игре. Верю, наша группа будет интересной до самого конца, а «Базелю» удастся выйти в плей-офф», — цитирует Вацлика Sport.cz.
Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов