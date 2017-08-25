Скрипченко: хотелось бы, чтобы болельщики «Анжи» были рядом и в трудные минуты

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от домашнего матча 8-го тура РФПЛ с «Уфой».
«Эмоции перед матчем положительные, поскольку мы надеемся не оглядываться в прошлое, всё негативное оставить позади и с позитивным настроением двигаться вперёд.
Наши болельщики конечно же заслуживают, чтобы команда радовала их победами и забитыми голами. Безусловно, мы играем ради них, поэтому будем стремиться к этому. Хотим всегда их радовать, но и в трудные минуты нам бы хотелось, чтобы они были с нами рядом», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Уфа».