Источник: Эвертон Фелипе должен перейти в «Спартак» в начале следующей недели

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе находится в одном шаге от перехода в «Спартак». По информации Radio Jornal, официальное объявление о сделке должно состояться в начале следующей недели. Сумма трансфера оценивается в € 3,5 млн.
В настоящее время стороны обговаривают последние детали сделки. «Спорт Ресифи» принадлежат 80% прав на хавбека, а агенту Маринеу Барросу — остальные 20%. Вероятно, игрок подпишет с красно-белыми пятилетний контракт.
20-летний бразилец является универсальным игроком и способен сыграть на флангах полузащиты или как оттянутый нападающий. В текущем сезоне чемпионата Бразилии он провёл 17 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
Агент: вопрос с трансфером Э. Фелипе в «Спартак» должен быть решён 25 августа