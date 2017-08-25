Пике выиграл почти € 130 тыс. на турнире по покеру в Барселоне

Защитник «Барселоны» Херард Пике показал, что талантлив не только на футбольном поле, но и за покерным столом.
Как сообщает AS, 30-летний испанский футболист принял участие в покерном турнире по системе No Limit Holdem в казино Барселоны. Регистрация стоит € 25 тыс., в турнире приняли участие 66 человек. Пике занял пятое место и получил приз в размере € 129 300.
Пике уже не впервые добивается успеха на покерном турнире: в 2011 году он выиграл € 40 950, в 2013-м — € 21 150, а в прошлом году — € 31 700.
9 известных футболистов, играющих в покер
Популярность покера постоянно растёт. Не обошли азартную игру вниманием и футболисты. Некоторые, включая Роналду и Тотти, играют успешно.