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«Вест Хэм» отказался от приобретения полузащитника «Спортинга» Вильяма Карвалью

25 августа 2017, пятница. 21:02 Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» не будет приобретать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вильяма Карвалью, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» решили закончить переговоры, после того как португальский клуб отказался снизить трансферную стоимость 25-летнего футболиста с £ 40 млн. Кроме того, в «Вест Хэме» есть опасения относительно физического состояния Карвалью.

«Он просто стал слишком дорогим, и иногда приходится говорить „нет“. Кроме того, он не тренировался в течение трёх недель, у него не было предсезонной подготовки, поэтому ему, возможно, нужно было бы от четырёх до шести недель, чтобы быть готовым играть за нас», — заявил источник в «Вест Хэме».

«Вест Хэм» предложил «Спортингу» £ 30 млн за полузащитника Карвалью
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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