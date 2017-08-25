Семак: первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо, ещё и качество поля плохое

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Анжи» (0:1) в матче 8-го тура РФПЛ.
«Тяжёлый матч, других не бывает. Первый тайм играли откровенно плохо, не получалось в атаке, грубейшие ошибки в обороне допускали. Второй тайм, конечно, сложнее проводить, проигрывая по счёту, исправлять, созидать. Тем более качество поля плохое. Конечно, разрушать по такому полю легче.
Смогли создать в концовке несколько моментов, но не смогли забить. Пропущенный гол не смотрел, так что сомнений по нему нет", — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Анжи» обыграл «Уфу», одержав первую победу под руководством Скрипченко